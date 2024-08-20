Еще одна цистерна с топливом взорвалась в Пролетарске

Don Mash: в Пролетарске взорвалась еще одна цистерна с топливом

На нефтебазе в Пролетарске Ростовской области взорвалась еще одна цистерна с топливом. Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash.

По сообщению Telegram-канала, цистерна взорвалась около получаса назад, предварительно, пострадавших нет. Официальной информации о взрыве цистерны пока не поступало.

На месте работают около 600 спасателей МЧС, они пытаются предотвратить распространение огня. Сотрудники работают посменно, также задействован пожарный поезд и самолеты Ил-76.

Причиной пожара, который разгорелся на нефтебазе в Ростовской области 18 августа, стало падение трех беспилотников самолетного типа на территорию промзоны. Возгорание началось сразу в трех местах.