Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты

Жителям Курской области, которые эвакуировались из опасных районов, направят единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Он рассказал, что провел совещание с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил необходимость оценить и другой ущерб, в том числе утрату имущества и жилья. Он поручил ведомствам в полном масштабе провести эту работу.

Ранее врио замгубернатора Курской области Андрей Белостоцкий указал, что из приграничных районов региона вывезли около трех тысяч человек. Для них в Курске развернули 21 пункт временного размещения. По его словам, в них находятся порядка 1,5 тысячи эвакуированных жителей.