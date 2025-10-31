Жители прифронтовых территорий передвигаются от дерева к дереву из-за дронов

Из-за угрозы беспилотных атак жителям прифронтовых районов приходится передвигаться «от дерева к дереву». Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости» .

«Есть территории, по которым люди научились передвигаться „от дерева к дереву“, потому что дронная опасность фантастическая», — сказал он.

По его словам, в первую очередь речь идет о Кременной и Сватово ЛНР. В Херсонской области особенно часто вражеские беспилотники летают в Алешках, Новой Каховке и Голой Пристани.

«Там Украина, ничего не скрывая, наносит ежечасные налеты», — сказал Мирошник.

Сегодня ночью ВСУ пытались атаковать Орел. В городе объявили ракетную опасность. В итоге атаку БПЛА отразили. Обломки одного из сбитых дронов упали на территорию ТЭЦ. Оборудование получило повреждения. Из людей никто не пострадал, пожар тоже не начался.