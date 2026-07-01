Жители Подольска передали очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО

Состоялась передача очередной партии гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Важный груз из волонтерского центра на улице Ульяновых в Подольске забрала Юлия — жена мобилизованного военнослужащего с позывным «Чех», который с 2022 года находится на передовой.

Подольские волонтеры центра, как всегда сопровождали, процесс от начала и до конца. Уже на следующей неделе на Купянское направление доставят посылку со всем необходимым: генератором, продуктами питания длительного хранения, кондитерскими изделиями, одеждой, средствами личной гигиены и инструментами.

Напомним, помочь военнослужащим на передовой можно через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи Подольска». Волонтерский центр в Подольске на ул. Ульяновых, 1, ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов. Всю информацию можно узнать по номеру телефона: 8 (4967) 50-04-93.