Жители Подольска передали генератор и огнетушители бойцам СВО

Очередную партию необходимых военнослужащим вещей собрали активистки из микрорайона Климовск. Машина с гуманитарным грузом выехала к участникам специальной военной операции на Херсонском направлении.

«Климовские феи» приобрели по заявке бойцов генератор, огнетушители, питьевые бочки, машинное масло, военное оборудование и баннеры. Волонтер Клара Шишова рассказала, что военнослужащие попросили также детектор дронов.

«Будем искать возможность отправить его нашим ребятам в следующий раз», — пообещала активистка.

«Климовские феи» оказывают поддержку военнослужащим с самого начала спецоперации. Волонтеры организовали пункт сбора гуманитарной помощи. Первая партия объемом более 800 килограммов была отправлена на передовую в марте 2022 года. За все время активистки передали участникам СВО более 500 крупных грузов.