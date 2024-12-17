Жители Подольска передали бойцам СВО дизельный генератор и открытки

Депутат окружного совета, директор школы № 18 имени Подольских курсантов Елена Корастылева постоянно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников спецоперации. Очередной груз передали матери бойца Светлане.

Сын жительницы Подольска находится на фронте уже два года. Депутат передала Светлане дизельный генератор, теплые вещи и продукты. Ученики школы № 18 специально для бойцов СВО изготовили открытки к Новому году со словами поддержки и теплыми пожеланиями.

«Это подарок на Новый год, чтобы ребята вспомнили детство», — объяснила Елена Корастылева.

В муниципалитете продолжается очередная благотворительная акция #ПодольскПомогает. Желающих помочь участникам спецоперации вещами и продуктами ждут в Волонтерском центре, расположенном на улице Ульяновых, 1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.