Жители Подольска передали 200 килограммов гуманитарного груза бойцам СВО

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, продолжает работу по поддержке военнослужащих. Крупную партию помощи весом около 200 килограммов подготовили для бойца с позывным Орел и его подразделения.

В состав груза вошло все необходимое для обустройства быта и укрепления позиций: генератор, автономный дизельный отопитель, термобелье, перчатки, предметы личной гигиены, а также большой запас продуктов питания и хозяйственных принадлежностей. За помощью в центр приехали дочь военнослужащего Анна вместе с супругом, который лично доставляет ценный груз на передовую.

«Огромная благодарность всем, кто участвует в сборе. Отец просил передать слова искренней признательности каждому за неравнодушие», — поделилась Анна.

Двери Волонтерского центра на улице Ульяновых, 1, всегда открыты для тех, кто хочет помочь военнослужащим и их семьям. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.