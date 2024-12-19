Жители Подольска отправили отопители и генераторы бойцам СВО

Около 60 подольчан-военнослужащих из мотострелкового батальона и их сослуживцы получат необходимое оборудование, продукты и тёплые подарки от земляков.

В состав груза вошли автономный отопитель, генератор, газовые баллоны, шуруповерт, а также продукты питания, гигиенические принадлежности и медицинские препараты. Особое внимание уделено созданию праздничного настроения для бойцов — для них подготовили новогодние подарки: пряники и игрушечные талисманы.

Кроме того, на линию огневого соприкосновения отправили 10 коробок с письмами и открытками с новогодними поздравлениями от юных подольчан. Такие послания от детей особенно трогают сердца бойцов и напоминают им о поддержке со стороны мирного населения.

Напомним, что в Подольске регулярно проводятся акции по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Жители города могут приносить необходимые вещи и продукты в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (4967) 50-04-93.