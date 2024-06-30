Жители пяти областей Украины лишились света из-за повреждений объектов энергетики

Жители пяти регионов Украины частично остались без электричества из-за повреждений объектов энергетики. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минэнерго.

В Днепропетровской области к утру 30 июня без света оставались 117 абонентов, в Киевской области — 935, в Сумской — 4805 абонентов в 73 населенных пунктах. В Харьковской области оказались временно обесточены 1445 абонентов, однако энергетики уже устранили повреждения — сейчас обесточенными остаются почти 40 тысяч «точек учета» в 107 населенных пунктах. В Черниговской области электричества по-прежнему лишены 1722 абонента.

В Сумской области свет удалось вернуть 2025 абонентам.

В городе Остере Черниговской области возникли проблемы с газом — в результате ДТП повреждения получил газорегулирующий пункт. От снабжения отключили около 150 абонентов.

Ранее, 29 июня, Черниговская ТЭЦ вышла из строя из-за пожара. Короткое замыкание спровоцировало возгорание.