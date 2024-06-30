Черниговская ТЭЦ вышла из строя из-за пожара
Черниговская ТЭЦ прекратила работу из-за возникшего на ней пожара. Об этом сообщил телеканал «Общественное».
«На Черниговской ТЭЦ 29 июня произошло возгорание трансформатора тока… Станция пока не работает», — заявил представитель «Теплокоммунэнерго» Украины Алексей Щербина.
По его словам, возгорание, возникшее из-за короткого замыкания, ликвидировали. Работу теплоэлектроцентали планируют восстановить в ближайшее время. На место ЧП прибыли огнеборцы, а абонентов ТЭЦ переподключат к другим источникам электроснабжения.
Ранее пресс-служба киевской администрации опровергла сообщения о подрыве ТЭЦ в городе.