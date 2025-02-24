Жители Орехово-Зуева собрали очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Гуманитарный конвой отправился из муниципалитета на Брянское, Курское и Белгородское направления. Для участников спецоперации собрали все необходимое: от предметов одежды и медикаментов до крупного оборудования.

Помогали собирать гуманитарную помощь неравнодушные жители округа, волонтеры, студенты и сотрудники Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ), а также учащиеся школы № 5.

Студенты ГГТУ передали бойцам теплые пледы, волонтеры — изготовленные своими руками маскировочные сети, а школа № 5 — плащи с защитой от тепловизора, которые помогают сохранить жизнь защитников Отечества. Ранее университет уже отправлял на фронт гуманитарную помощь, включая автомобиль УАЗ.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.