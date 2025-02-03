Жители Одинцова передали автомобили УАЗ бойцам СВО

Одинцовский округ всячески оказывает помощь и поддержку бойцам в зоне специальной военной операции. В этот раз сотрудники компании «Лифтек» отправили на передовую три внедорожника УАЗ повышенной проходимости.

Руководство предприятия подчеркнуло, что решение о приобретении техники весь коллектив поддержал единогласно. Многие сотрудники компании имеют личную связь с военными событиями: один из работников сам является участником боевых действий, а у других в зоне специальной военной операции служат родственники и знакомые.

«Случайно вышли на связь с командиром одной из воинских частей и узнали, что им срочно требуется транспорт, причем оптимальным вариантом оказались УАЗ-„буханки». На поиск подходящих машин, их ремонт и оформление документов ушло около трех недель. Купить новые автомобили нам было не по силам, поэтому нашли бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Провели технический осмотр, заменили некоторые детали и доработали машины с учетом требований военных», — поделился заместитель генерального директора «Лифтека» Александр Борисов.

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств компании и добровольных взносов сотрудников. Участники инициативы рассказали, что планируют и дальше поддерживать военнослужащих, помогая им в рамках своих возможностей.