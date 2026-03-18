Жители Новороссийска рассказали об атаке беспилотников ВСУ

Не менее трех взрывов прогремело ночью над Новороссийском во время атаки украинских беспилотников. Об этом 360.ru сообщила местная жительница.

Атака началась около 3:30 ночи и продолжалась несколько часов. Очевидцы рассказали о звуках моторов беспилотников и вспышках от взрывов над Черным морем.

По словам жителей, силы ПВО сбили минимум три воздушные цели. В городе была включена сирена воздушной опасности.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что беспилотники ВСУ атаковали три многоэтажных дома в Краснодаре. В результате налета погиб один человек.