Жители Новороссийска пострадали при атаке БПЛА

Обломки украинских беспилотников рухнули на гражданские объекты в Новороссийске и поселке Волна. Пострадали несколько человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале .

В Новороссийске повреждены шесть жилых домов и коммерческое здание. Обломки БПЛА упали также на территории строительной площадки.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили власти.

Еще один человек пострадал в Темрюкском районе. Фрагменты украинского беспилотника рухнули во дворе частного дома в поселке Волна.

Ранее более 20 беспилотников сбили при попытке атаковать Севастополь. Обломки вызвали несколько возгораний на земле.