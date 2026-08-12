Жители Новороссийска пострадали при атаке БПЛА
Обломки украинских беспилотников рухнули на гражданские объекты в Новороссийске и поселке Волна. Пострадали несколько человек. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в телеграм-канале.
В Новороссийске повреждены шесть жилых домов и коммерческое здание. Обломки БПЛА упали также на территории строительной площадки.
«По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — сообщили власти.
Еще один человек пострадал в Темрюкском районе. Фрагменты украинского беспилотника рухнули во дворе частного дома в поселке Волна.
Ранее более 20 беспилотников сбили при попытке атаковать Севастополь. Обломки вызвали несколько возгораний на земле.