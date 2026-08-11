ВС России сбили 21 БПЛА в небе над Севастополем при отражении атаки ВСУ

Российские военнослужащие, авиация, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы (МОГ) отразили очередную атаку ВСУ, уничтожив 21 беспилотник. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в «Максе» .

В Гагаринском районе в одном из садовых товариществ загорелась крыша жилого дома из-за падения обломков сбитого БПЛА, но обошлось без пострадавших. Пожар потушили.

В Балаклаве в районе ближнего пляжа загорелась растительность, а в Балаклавском районе нашли сбитый БПЛА, который не взорвался. Кроме того, в трех многоквартирных домах были разбиты окна.

«В Севастопольской зоне ЮБК, на Ильяс-Кая из-за упавших обломков сбитых БПЛА загорелся лес в труднодоступном месте на склоне, площадь возгорания 500 квадратных метров», — уточнил губернатор.

На месте уже работают сотрудники МЧС, Лесхоза, Спасательной службы и представители Черноморского флота.

Ранее Развожаев сообщал об эвакуации более 130 человек из кемпинга, когда в районе пляжа Инжир загорелся лес из-за упавших обломков сбитых БПЛА.