Жители Ногинска передали очередную партию гумпомощи в зону СВО

В Богородском городском округе в рамках новогодней акции собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз отправили в расположенное в Донецке спецподразделение.

По заявкам военнослужащих закупили технику, необходимую для работы с беспилотными летательными аппаратами, маскировочные сети и компьютеры. В каждую посылку вложили новогодние открытки и письма с теплыми пожеланиями от ребят Богородского округа.

Глава муниципалитета Игорь Сухин проводил группу перед отъездом и поздравил всех с наступающими праздниками.

Участники акции отметили, что это не просто сбор и передача гуманитарной помощи, а искреннее желание поддержать военнослужащих, придать им уверенности, что дома в них верят и ждут.