Жители Ногинска передали очередную партию гумпомощи в зону СВО

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

В Богородском городском округе в рамках новогодней акции собрали очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз отправили в расположенное в Донецке спецподразделение.

По заявкам военнослужащих закупили технику, необходимую для работы с беспилотными летательными аппаратами, маскировочные сети и компьютеры. В каждую посылку вложили новогодние открытки и письма с теплыми пожеланиями от ребят Богородского округа.

Глава муниципалитета Игорь Сухин проводил группу перед отъездом и поздравил всех с наступающими праздниками.

Участники акции отметили, что это не просто сбор и передача гуманитарной помощи, а искреннее желание поддержать военнослужащих, придать им уверенности, что дома в них верят и ждут.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто участвует в этой работе.

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