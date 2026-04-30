Жители Нижегородской области сообщили о взрывах

Сирена предупреждения о воздушной опасности сработала в Дзержинске Нижегородской области. Местные жители сообщили телеграм-каналу Baza , что слышали взрывы.

По версии горожан, взрывы гремели в нескольких частях города. Предварительно, в регионе объявили режим беспилотной опасности. Местные жители полагают, что в районе Дзержинска работают системы ПВО.

Власти региона пока ситуацию не комментировали. Росавиация в ночь на четверг, 30 апреля, объявила об ограничениях в аэропорту Нижнего Новгорода.

Кроме того, губернатор Самарской области Федорищев ввел в подведомственном ему регионе план «Ковер». К аналогичным мерам прибегли власти Пензенской области.

Росавиация указывала, что в Самаре и Пензе аэропорты временно перестали работать. Ограничения ввели также в аэропортах Саратова, Тамбова, Ульяновска и Волгограда.

