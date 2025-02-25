Жители Мытищ отправили 3 тонны гуманитарной помощи в зону СВО

Благодаря отзывчивым жителям Мытищ и сотрудникам волонтерского движения около 3 тонн гуманитарной помощи отправили в зону специальной военной операции. Маскировочные сети, медикаменты, продукты питания, печки, нижнее белье и многое другое вошли в очередную партию гуманитарного груза.

Тысячи жителей Мытищ объединились, чтобы предоставить необходимую поддержку бойцам в зоне специальной военной операции. Несколько волонтерских центров и пунктов сбора гуманитарной помощи функционирует в Мытищах, один из которых расположен на улице Мира, дом 9.

«Сбор и отправка помощи для наших военнослужащих является важнейшей задачей для всех нас. Мы должны поддерживать тех, кто защищает нас и наших детей на передовой», — подчеркнула руководитель волонтерского движения «Верное дело» Ольга Травкова.

Также оказывается необходимая поддержка мирным жителям, медицинским учреждениям и образовательным организациям приграничной зоны.

«Мы отправляем очередной гуманитарный конвой для мирных жителей и переселенцев Луганской и Донецкой областей, а также в приграничные районы Курской и Белгородской областей», — сообщил волонтер общественного движения «Здесь все свои» Геннадий Галкин.

Такие рейсы из Мытищ организуются два-три раза в неделю. Занимаются также и адресной помощью: формируют груз по запросам жителей и военнослужащих и передают все из рук в руки.