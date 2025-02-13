Жители Можайского округа сшили утепленные чехлы для бойцов СВО

Очередную партию гумпомощи для участников спецоперации готовят в Можайске. Волонтеры собственноручно вяжут теплые чехлы для военнослужащих.

Отправку новой посылки приурочат ко Дню защитника Отечества. Ее доставят в военный госпиталь Краснознаменска.

Накануне сотрудники медицинского учреждения рассказали о нехватке теплых чехлов для раненых бойцов. Жители Можайска отозвались на просьбу. Вязать изделия начали пенсионеры из клуба «Активное долголетие» и представительницы женской исправительной колонии.

Поддерживает инициативу местное отделение общественно-государственной организации «Союз женщин России» и его руководитель Елена Прокутина. Также образовательные учреждения Можайска собирают гумпомощь раненым бойцам, дети пишут письма и делают обереги.

Ранее мы рассказывали о том, что в Можайске стартовала акция «Письмо солдату».