Акция «Письмо солдату» началась в Можайске

В можайской библиотеке стартует акция «Письмо солдату». Сотрудники учреждения приглашают жителей муниципалитета принять в ней участие и поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Мероприятие организовал клуб «Наш Можайск». Каждый четверг в стенах библиотеки проходят занятия, на которых рассказывают про окрестности муниципалитета, его историю. Деятельность объединения направлена на то, чтобы привить любовь к Родине у молодежи. Присоединиться к познавательным лекциям и акции «Письмо солдату» может каждый.

«Клуб „Наш Можайск“ ориентируется на изучение истории родного края. Нам важно участие наших земляков в специальной военной операции, мы за них болеем душой и решили написать им и другим военнослужащим письма поддержки и поздравления с Днем защитника Отечества», — поделилась сотрудник библиотеки, руководитель клуба Наталья Хотулева.

Ближайшее занятие пройдет 6 февраля в 16:00 на Мира, 6. Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 382-31-83.