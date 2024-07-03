Жители Лобни передали очередную партию гумпомощи бойцам СВО

В городском округе Лобня продолжается активная поддержка участников специальной военной операции. Жители муниципалитета и местная администрация регулярно отправляют гуманитарные грузы, включая посылки от родственников и письма от школьников, адресованные военнослужащим.

На этот раз поступил запрос от бойцов на предоставление самонесущего изолированного провода, который необходим для выполнения определенных задач на местах. Администрация округа быстро отреагировали на просьбу и организовала отправку необходимых материалов.

Напомним, что Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей, расположенный на улице Мирная, 13к2, продолжает свою работу, предоставляя всестороннюю помощь и поддержку. Любой желающий может присоединиться к благотворительной деятельности, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой, а также их семьям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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