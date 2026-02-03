Жители Лобни отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО
Гуманитарный груз собирали несколько недель, чтобы поддержать военнослужащих, добровольцев, земляков-участников специальной военной операции. Бойцам отправили дополнительную экипировку, одеяла, теплые вещи и, конечно, маскировочные сети.
Посылки для бойцов горожане приносили в центр поддержки участников СВО и их семей. Участие в сборе гуманитарного груза приняли глава Лобни Анна Кротова и сотрудники администрации, предприниматели, депутаты, члены общественной палаты, педагоги и школьники. Акция «Доброе дело», как всегда, объединила людей разных профессий и возрастов.
На этот раз в зону СВО, помимо продуктов и медикаментов, отправили тактические пояса, генераторы, шины для вездеходов, стройматериалы и дизельные обогреватели.
«Люди больше обращают внимание на конкретные запросы бойцов. И чаще спрашивают, что именно нужно. Стараемся распространять списки конкретных запросов, которые приходят каждый месяц. Сейчас поток помощи прямо увеличился. Это очень приятно, это прекрасные люди, и спасибо им», — рассказала волонтер Центра поддержки участников СВО и их семей Римма Яковлева.
Посылки едва поместились в две машины, которые отправили в зону специальной военной операции. Волонтеры проявили чудеса изобретательности, чтобы разместить груз компактно, рационально и в определенном порядке. Добровольцам предстоит преодолеть долгий путь, чтобы лично вручить землякам подарки, с любовью собранные в их родном городе