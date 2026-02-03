Жители Лобни отправили очередную партию гумпомощи бойцам СВО

Гуманитарный груз собирали несколько недель, чтобы поддержать военнослужащих, добровольцев, земляков-участников специальной военной операции. Бойцам отправили дополнительную экипировку, одеяла, теплые вещи и, конечно, маскировочные сети.

Посылки для бойцов горожане приносили в центр поддержки участников СВО и их семей. Участие в сборе гуманитарного груза приняли глава Лобни Анна Кротова и сотрудники администрации, предприниматели, депутаты, члены общественной палаты, педагоги и школьники. Акция «Доброе дело», как всегда, объединила людей разных профессий и возрастов.

На этот раз в зону СВО, помимо продуктов и медикаментов, отправили тактические пояса, генераторы, шины для вездеходов, стройматериалы и дизельные обогреватели.