Жители Лобни отметили Светлую Пасху
Подготовка к Светлому Христову Воскресенью продолжалась всю предпраздничную неделю. В Лобне пекли куличи, красили яйца, наводили порядок и продумывали меню пасхального стола.
В некоммерческой организации «Добрология», объединяющей особенных детей, прошел творческий мастер-класс. Ребята, их родители, глава Лобни Анна Кротова и ее коллеги раскрашивали пасхальные фигурки.
Социальный проект «Добрология» стартовал в Лобне два года назад. За это время удалось сделать, казалось бы, невозможное — объединить несколько десятков семей, переехать в новое помещение и наладить системную работу. Для ребят и их родителей проводят мастер-классы, экскурсии, семейные фотосессии, занятия с психологами и дефектологами и, конечно, праздники, которые юные подопечные «Добрологии» очень любят.
Еще один мастер-класс провели для родных и близких военнослужащих. За столом вместе с главой Лобни и депутатами собрались жены бойцов, которые раскрашивали яйца и делись теплыми воспоминаниями о своих защитниках, которых так не хватает за праздничным столом.
Мастер-класс провела опытный педагог центра молодежных инициатив Ксения Маркова. Она рассказала о традициях окрашивания и материалах, которые рекомендуется использовать. Участники очень старались, чтобы каждое яйцо получилось ярким и необычным, потому что вместе с куличами и письмами их изделия отправят в зону специальной военной операции.
«Видно, что люди действительно вкладывают все свое душу и сердце в эту работу. Чтобы каждый боец СВО получил свое заветное яичко к Пасхе, посмотрел на эти росписи, и у него на душе тоже стало теплее и он понимал, что победа за нами, что здесь его любят и ждут. Вот мы все лучики добра, всю свою любовь посылаем туда», — сказала заместитель директора ЦДМИ «Шанс» Ксения Маркова.
Гуманитарный груз постарались собрать и упаковать так, чтобы успеть доставить его к празднику. Ребята очень ждут вестей и подарков от родных, и лобненские волонтеры, как всегда, делают все возможное для того, чтобы поддержать бойцов.
В очередной партии, помимо пасхальных подарков и с любовью расписанных яиц, которые привезли волонтерам перед самой отправкой, — продукты, медикаменты, теплая одежда, генераторы, бензопилы и стройматериалы. Перед тем, как принести гуманитарную помощь, люди интересуются у волонтеров, что именно сейчас необходимо бойцам. Особенно такая информация нужна тем, кто только включается в эту работу. Участники недавно организованного в городе военно-патриотического центра «Лобненский десант» привезли куличи, которые сделали своими руками.
Медаль «За помощь фронту» и благодарность от командования и личного состава воинской части, где часто бывают добровольцы из Лобни, накануне поездки передал волонтерам участник специальной военной операции Виталий Березовский. Он приехал в краткосрочный отпуск и первым делом пришел в центр помощи военнослужащим и их семьям. Потому, что как никто другой знает, как ребята ждут посылок из дома.
Волонтерам предстоит преодолеть неблизкий путь, чтобы встретиться с ребятами и передать им поздравления с праздником, который символизирует победу добра. В великую субботу — день тишины и размышления, замолкают даже фронтовые орудия. А в храмах проходят традиционные церемонии освящения пасхальных угощений. После самого долгого в году семинедельного поста люди несут в церковь яйца и куличи — символы новой жизни и возрождения. Старейший в городе Киовский храм недавно закрылся на реставрацию, и церемонию провели у часовни-купели, которую открыли в канун Крещения. Здесь раскладывали угощение, общались и делились предстоящей радостью.
Обряд освящения прошел во всех храмах Лобни, а поздно вечером прихожане собрались на пасхальные богослужения, чтобы встретить самый светлый, торжественный и радостный праздник.