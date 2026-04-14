Жители Лобни отметили Светлую Пасху

В некоммерческой организации «Добрология», объединяющей особенных детей, прошел творческий мастер-класс. Ребята, их родители, глава Лобни Анна Кротова и ее коллеги раскрашивали пасхальные фигурки.

Социальный проект «Добрология» стартовал в Лобне два года назад. За это время удалось сделать, казалось бы, невозможное — объединить несколько десятков семей, переехать в новое помещение и наладить системную работу. Для ребят и их родителей проводят мастер-классы, экскурсии, семейные фотосессии, занятия с психологами и дефектологами и, конечно, праздники, которые юные подопечные «Добрологии» очень любят.

Еще один мастер-класс провели для родных и близких военнослужащих. За столом вместе с главой Лобни и депутатами собрались жены бойцов, которые раскрашивали яйца и делись теплыми воспоминаниями о своих защитниках, которых так не хватает за праздничным столом.

Мастер-класс провела опытный педагог центра молодежных инициатив Ксения Маркова. Она рассказала о традициях окрашивания и материалах, которые рекомендуется использовать. Участники очень старались, чтобы каждое яйцо получилось ярким и необычным, потому что вместе с куличами и письмами их изделия отправят в зону специальной военной операции.

«Видно, что люди действительно вкладывают все свое душу и сердце в эту работу. Чтобы каждый боец СВО получил свое заветное яичко к Пасхе, посмотрел на эти росписи, и у него на душе тоже стало теплее и он понимал, что победа за нами, что здесь его любят и ждут. Вот мы все лучики добра, всю свою любовь посылаем туда», — сказала заместитель директора ЦДМИ «Шанс» Ксения Маркова.

Гуманитарный груз постарались собрать и упаковать так, чтобы успеть доставить его к празднику. Ребята очень ждут вестей и подарков от родных, и лобненские волонтеры, как всегда, делают все возможное для того, чтобы поддержать бойцов.