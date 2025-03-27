Жители Люберец передали мотоциклы и внедорожники бойцам СВО

Очередную партию техники отправили в зону проведения специальной военной операции из городского округа. В сборе груза участвовали члены Ассоциации ветеранов СВО, депутаты и волонтеры.

В состав партии вошли легкие внедорожники ЛуАЗ и мотоциклы тех моделей, о которых просили бойцы СВО. Машины будут использоваться в снабжении войск и транспортировке раненых, а мотоциклы послужат разведке.

Глава Люберец Владимир Волков поблагодарил волонтерское движение округа за переданные бойцам письма с добрыми пожеланиями, которые наполняют сердца военнослужащих теплом и придают им сил вдали от дома.

«Продолжим делать все, чтобы помочь нашим землякам как можно скорее выполнить поставленные боевые задачи. Вместе победим!» — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Ранее гуманитарную помощь из Люберец доставили в зону дислокации военнослужащих на территории Донецкой народной республики.