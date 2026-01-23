Жители Люберец отправили автомобиль бойцам СВО

Машина была специально подготовлена волонтерами для военных нужд. Депутат округа передал автомобиль фонду для дальнейшей отправки на передовую.

21 января депутат Совета депутатов Люберец Александр Мурашкин передал благотворительному фонду «Братские сердца» легковой автомобиль, названный «Лида» в честь его мамы. Волонтеры проведут ремонт машины и дооснастят ее необходимым оборудованием, после чего отправят в зону проведения специальной военной операции.

Также в рамках совместной гуманитарной акции волонтеры «Домашний очаг» передали для бойцов около ста окопных свечей, 30 нашлемников, теплую одежду, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

Александр Мурашкин подчеркнул, что это общий вклад в поддержку военнослужащих, и что каждая подобная помощь — важная часть внимания и заботы о героях. Депутат также выразил уверенность в том, что машина принесет бойцам удачу.