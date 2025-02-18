Жители Ленинского округа собрали более 400 кг гумпомощи для бойцов СВО

«Это наш гражданский долг. Искренне благодарю всех, кто откликается на призывы о помощи и поддерживает тех, кто мужественно защищает нашу независимость. Вместе мы сможем преодолеть все трудности, и я убеждена, что мы обязательно победим», — сообщила заместитель председателя совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская.

Кроме того, местные жители вяжут носки, передают теплую одежду и другие необходимые вещи. Наиболее актуальными остаются продукты питания, медикаменты и товары личной гигиены, которые также были собраны в достаточном количестве. Все вещи будут адресно доставлены бойцам, находящимся на передовой.