Жители Курской области рассказали о бегстве из домов под обстрелами ВСУ

Жители Курской области прятались по кустам и спасались на лодках от боевиков ВСУ

Зашедшие в населенные пункты Суджанского района Курской области украинские боевики стреляли по домам местных жителей и открывали огонь по машинам, на которых люди уезжали, чтобы добраться до безопасных мест. Об этом эвакуированные рассказали в беседе с военными следователями. Видео с дачей показаний опубликовало РИА «Новости» .

По словам уехавшей из Курской области Алины Бобровской, украинские боевики перекрыли некоторые дороги, чтобы не дать людям эвакуироваться.

«Знакомые выезжали через село Гуево на машине. Обстреляли ее. Немножко водителя ранило, жену оглушило, но именно машину обстреляли украинцы, которые стоят на Гончаровке, потому что там выезда больше нет», — заявила она.

Собеседница агентства добавила, что после перекрытия дороги люди вплавь и на лодках через реку и лес выходили к селу Плехово, откуда их забрали волонтеры на машинах.

Еще одна жительница Курской области Нина Девятилова заявила, что выбежала из дома, услышав на улице звук стрельбы. Она пояснила, что спряталась в кустах огорода, пока украинские боевики разъезжали по улицам и вели беспорядочный огонь.

Об обстрелах предназначенных для эвакуации дорог украинскими боевиками заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Он пояснил, что из-за постоянного огня к захваченным селам не смогли пригнать большие автобусы для эвакуации жителей. Поэтому люди уезжали на машинах волонтеров, администраций, добровольных народных дружин или просто шли пешком.