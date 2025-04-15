Жители Курской области получат компенсацию за утрату имущества при атаке ВСУ

Жители Курской области, имущество которых пострадало во время ночного налета ВСУ, получат по 75 тысяч рублей, а утратившие его — по 150 тысяч. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Кроме того, людей, полностью утративших имущество, приравняют к жителям приграничья и будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей. Ремонт домов будет проходить за счет бюджета, продлится в зависимости от объема разрушений от трех месяцев до полугода.

Также Хинштейн пообещал разобраться с двумя управляющими компаниями, у которых не оказалось дежурных экстренных бригад, из-за чего горячую воду в домах перекрыли только утром. Остальные ведомства, по словам врио губернатора, отработали слаженно и четко.

Утром оперативный штаб Курской области сообщил, что при массированной атаке погибла 85-летняя женщина, девять человек пострадали. В нескольких домах начались пожары.