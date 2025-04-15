В Курске при массированной атаке БПЛА погибла женщина и девять человек пострадали

В Курске при массированной атаке БПЛА погибла 85-летняя женщина

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск в городе загорелись несколько домов. Погибла 85-летняя женщина. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Курской области.

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина», — сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

На Заводской улице после атаки разгорелся пожар на восьмом и девятом этажах в одном из многоквартирных домов. Жителей оперативно эвакуировали спасатели.

Пожар также разгорелся на пяти этажах в многоквартирном доме на Орловской, а также на одном из этажей в доме на Веспремской. Один из беспилотников повредил гараж скорой помощи, пострадало 11 машин.

Ранее стало известно, что небе над Курском в ночь на 15 апреля прогремела серия мощных взрывов. Региональный оперштаб ввел режим опасности атаки БПЛА.