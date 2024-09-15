Эвакуированные из курского приграничья привозили еду и плели сети бойцам России

Вывезенные в безопасные районы пенсионерки из Глушковского района Курской области заявили, что с самого начала боевых действий местные жители оказывали помощь российским бойцам. Об этом они сообщили в комментарии РИА «Новости» .

Они подчеркнули, что в помощи участвовали все — и мужчины, и женщины.

«Кто чем мог, всем помогали», — пояснила одна из собеседниц агентства.

Женщины отметили, что люди скидывались на продукты для военных, чтобы потом привезти горячую пищу для бойцов.

«Девчата наши покупали и бушлаты, скидывались, кто сколько. Сети плели, какие умели, и тюль притащили из дома», — поделились эвакуированные жительницы.

Они добавили, что военные искренне благодарили всех за оказанную помощь.

Минобороны ранее сообщило, что гвардии сержант Сергей Куренев провел скрытую атаку по позициям украинских боевиков в Курской области и предотвратил проведение противником воздушной разведки.

В ведомстве уточнили, что экипаж машины реактивной системы залпового огня получил координаты резервов ВСУ. Бойцы скрытно переместили технику и обстреляли противника, а также подбили украинский дрон.