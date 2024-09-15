Российский солдат скрытно атаковал ВСУ во время боя

Гвардии сержант Сергей Куренев в ходе боевых действий скрытно атаковал военных Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчет боевой машины реактивной системы залпового огня выполнял боевую задачу под командованием Куренева.

Солдату поступили координаты расположения резервов ВСУ. Он скрытно переместил боевую машину на другую огневую позицию и стал обстреливать противника. Затем Куренев смог вычислить и ликвидировать украинский дрон.

«Решительные действия военного позволили не допустить ведение воздушной разведки противником в заданном районе», — добавили в Минобороны.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о подвиге командира взвода в Курской области. Он взял огонь на себя и спас 18 солдат-срочников после нападения ВСУ в Суджанском районе.