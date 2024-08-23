Жители Курска устроили фотосессию с командиром «Ахмата»

Сладков: командир «Ахмата» Алаудинов пообщался с жителями Курска

Фото: РИА «Новости»

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов приехал в Курск. Об этом в Telegram-канале написал военкор Александр Сладков.

«Один из редких приездов. Моментально собираются люди, фотографируются, просят что-то объяснить, по обстановке в родном селе, или городке, где идут бои», — написал журналист.

Сладков отметил, что генерал вышел к людям без маски и без охраны, пообщался «с бабушками и мужиками-беженцами».

«Для каждого у него есть слово, кого-то успокоит, кого-то подбодрит», — отметил военкор.

Алаудинов ранее заявил, что Россия «обречена на победу». У страны нет других вариантов, подчеркнул генерал.

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