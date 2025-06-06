Жители Красногорска отправили квадроцикл бойцам СВО

Очередной гуманитарный груз получат участники специальной военной операции из Красногорска. На первую линию на Донецком направлении передали квадроцикл.

Этот удобный, бесшумный и маневренный транспорт — одна из самых необходимых вещей на передовой. Оперативно приобрести технику помогли представители Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке депутата Государственной думы Сергея Колунова.

«Прорабатываем все вопросы помощи бойцам совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Московской области. К Наталье Нестеровой обратилась семья военнослужащего, который проходит службу. Попросили транспорт. Квадроцикл им очень помогает в перемещении между позициями, в подвозке боеприпасов, доставке продуктов и других вещей», — рассказал депутат красногорского совета, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Батретдинов.

Кроме квадроцикла, для бойцов передали теплые вещи и маскировочные сети, которые изготовили в Центре помощи СВО «Забота». Проект объединяет неравнодушных жительниц со всего Подмосковья. Присоединиться к волонтерам своего округа может каждый желающий.