Жители Кирова устроили стихийный мемориал у завода, атакованного ВСУ

В Кирове у проходной завода, который в пятницу атаковала ракета ВСУ, жители весь день 25 июля несли цветы к стихийному мемориалу. Об этом сообщил ТАСС .

Горожане шли к месту трагедии с утра до глубокого вечера. На импровизированном мемориале у входа горят свечи и лежат живые цветы.

В Кировской области на 25, 26 и 27 июля приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Удар по предприятию произошел утром 24 июля, в результате погибли шесть человек, еще 27 пострадали. Глава региона Александр Соколов выразил соболезнования семьям погибших. Правительство Кировской области обещает оказать поддержку пострадавшим.