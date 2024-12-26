Жители Химок стали лауреатами премии губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил неравнодушных жителей Химок на премии «Мы рядом. Доброе дело». Всего на торжественной церемонии отметили 70 человек из разных муниципалитетов Подмосковья.

Житель Химок Никита Еськин преподает на кафедре аварийно-спасательных работ. Он принимал активное участие в открытии 32 юношеских спасательных отрядов и ликвидировал последствия чрезвычайных ситуаций по всей России. Мужчина стал лауреатом премии в номинации «Доброе дело».

Руководителя военно-поискового отряда «Страж» и инструктора военно-патриотического объединения «Сова» Илью Дробышева отметили в категории «Военная патриотика». Вместе с воспитанниками он принимает участие в «Вахтах Памяти» и экспедициях.

Помимо этого, на торжественной церемонии наградили военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Так, химчанин Борис с позывным «Соня» прямо на сцене впервые после долгой разлуки встретился с мамой. Мужчина в июле управлял бронегруппой, его действия позволили уничтожить скопления живой силы и техники противника.

«Сегодня особенное, сложное время и последние почти три года все мы стремимся только к одному — к Победе. И ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Все лауреаты получили денежные подарки — 10 премий по 5 миллионов рублей и 60 премий по 500 тысяч рублей.