Жители Химок собрали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

Вещи первой необходимости для бойцов специальной военной операции собрали неравнодушные жители Химок. Гуманитарный груз отправится на передовую в ближайшее время.

Участие в сборе и передаче посылки добра приняли школьники и их родители, педагоги, волонтеры, общественные деятели и муниципальные депутаты. Среди вещей первой необходимости были средства личной гигиены, продукты с длительным сроком хранения, медицинская помощь и многое другое.

«Сбор и отправка необходимой помощи для наших военнослужащих является важнейшим направлением и приоритетом для всех нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто защищает наше спокойствие и безопасность на передовой», — поделился председатель совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.

Отметим, что всего с первого дня специальной военной операции жители Химок собрали свыше 400 тонн гуманитарной помощи.

Внести свой вклад может любой желающий. Достаточно принести посылку в пункт сбора и сортировки грузов, который находится по адресу: проспект Мельникова, дом № 12.