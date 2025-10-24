Жители Химок собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

С начала СВО из городского округа Химки на передовую отправили уже более 500 тонн груза. В этот раз в сборах гуманитарной помощи участвовали жители деревни Брехово, ученики и педагоги школы № 19, волонтеры и муниципальные депутаты.

В коробки, которые передадут защитникам, положили продукты питания, теплую одежду, средства личной гигиены, медикаменты и письма с теплыми пожеланиями от детей. Ученики школы № 19 также подготовили послания для бойцов. Один из рисунков изображает танк с надписью «Мы ждем тебя домой».

«Дети с большим желанием пишут письма и готовят подарки для бойцов. Каждый хочет, чтобы защитники знали, что мы ждем их и верим в них», — рассказала учитель начальных классов школы № 19 Наталья Зубова.

В акции также приняли участие депутаты фракции партии «Единая Россия» Алексей Федоров и Руслан Шаипов. Они помогли в сборе и сортировке гуманитарной помощи, а также в доставке коробок на пункт отправки.

«Сейчас особенно востребованы резиновая обувь, плащи, камуфляж, спальные мешки. Мы снова начали изготавливать окопные свечи, которые помогают бойцам согреться и приготовить пищу», — подчеркнул депутат Алексей Федоров.

Помимо сбора вещей, в округе организовали производство необходимых предметов. Волонтеры плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи и изготавливают окопные свечи. Работа по сбору и отправке продолжается ежедневно.