Жители Химок собрали 200 килограммов гуманитарной помощи для бойцов СВО

Неравнодушные жители Химок совместно с муниципальными депутатами и общественными деятелями передали более 200 килограммов гуманитарного груза в местный ресурсный центр. Посылки добра отправятся на передовую участникам специальной военной операции и в новые регионы России.

Коробки наполнили продуктами с долгим сроком хранения, средствами личной гигиены, медикаментами и бутылками с водой. Посылку передали волонтеру, супруге участника боевых действий Виктории Петиной, известной как «Еж». Она возглавляет добровольческое движение «Помощь для СВО».

«Посылки доставляем прямо на передовую и передаем их из рук в руки. За все время мы уже совершили больше 30 поездок к ребятам и отвезли им свыше 40 тонн гуманитарных грузов», — поделилась Виктория Петина.

Кроме того, участники движения организуют мастер-классы по плетению маскировочных сетей, собирают сухпайки, вручную шьют теплую одежду, подушки и многое другое. Присоединиться к волонтерам могут все желающие жители муниципалитета.