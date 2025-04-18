Жители Химок сдали почти 65 литров крови для участников СВО

Донорскую акцию «За жизнь» провели на базе многофункционально социального комплекса «Восход» в Химках. Полученный материал передадут пациентам, проходящим лечение в госпитале имени Вишневского.

Сдать кровь в Химках пришли более 150 человек. Среди неравнодушных граждан: активисты «Молодой гвардии», депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, муниципальные депутаты Надежда Смирнова, Артур Каримов и лидер общественной поддержки Егор Ченюк.

«Госпиталь Вишневского провел пятую по счету донорскую акцию, и я хотел бы сердечно поблагодарить всех неравнодушных химчан, пришедших сдать кровь. Огромное спасибо тем, кто делится не только физической помощью фронту, но и собственными силами, спасая жизни наших солдат», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Донорам после сдачи крови полагались питательный завтрак, справка для освобождения от работы, а также денежная компенсация.

«Донорское движение в нашем городе набирает популярность. Увеличилось количество добровольцев и общественных организаций, которые принимают участие в донорских акциях», — сказала депутат, председатель химкинского Союза медсестер Надежда Смирнова.

Принять участие в донорской акции может каждый желающий в возрасте от 18 лет.