Школьники Химок побывали на выставке об истории Великой Отечественной войны

Фестиваль школьных музеев посетили учащиеся лицея № 15. Ребята узнали больше об истории городского округа Химки в период Великой Отечественной войны.

Военную литературу, письма солдат и редкие находки, связанные с историей Химок, учащимся лицея № 15 удалось рассмотреть подробнее в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Здесь развернулась масштабная экспозиция, вклад в которою внесли школы округа.

Ребята во время экскурсии изучили карту Битвы за Москву и узнали историю монумента «Противотанковые ежи». Проводниками в великое прошлое стали педагоги и краеведы — специалисты рассказали о подвигах героев-химчан и их жизненном пути.

Помимо экспонатов прошлого века, на выставке также присутствуют находки и личные вещи участников спецоперации. Всего на стендах более 500 хранящих память предметов.

Напомним, что стать гостем фестиваля сможет каждый. Выставка продлится до 5 декабря.

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