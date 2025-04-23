Жители Химок передали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Члены химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Игорь Лыков и Валерий Суровых, а также сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас» собрали гуманитарный груз. Посылку совсем скоро доставят бойцам, находящимся на передовой.

Гуманитарный груз пополнили самым необходимым: продуктами, одеждой, сплетенными местными активистами маскировочные сети и другими вещами.

«Собрали все то, о чем нас просили бойцы. Благодарим всех, кто принимал участие в сборе гуманитарного груза», — поделился руководитель химкинского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Александр Александров.

Помимо этого, члены химкинского отделения Ассоциации активно работают в развитии патриотизма в округе. Они регулярно проводят уроки мужества в школах, мастер-классы, лекции и других тематические мероприятия.