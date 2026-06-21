Жители Химок написали письма участникам СВО

18 июня в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» прошла акция «Весточка на фронт». Школьники, волонтеры и жители написали теплые слова поддержки бойцам в зону специальной военной операции.

Каждое послание получилось душевным: в строках — искренняя благодарность защитникам Родины, пожелания крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук отметил, что молодежь в очередной раз доказала: быть вместе — это главное. Ребята вложили в письма частичку домашнего тепла. Для бойцов такое внимание важнее любых материальных ценностей — они знают, что их ждут и любят.

Письма отправят военнослужащим вместе с очередной партией гуманитарной помощи. Такие послания становятся особой формой поддержки: они напоминают о доме, укрепляют веру в победу и дают силы идти вперед.