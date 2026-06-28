Жители Химок написали письма участникам СВО

Надежда Смирнова отметила, что для бойцов на передовой такие письма имеют огромное значение. В каждой строчке — поддержка, забота и вера людей, которые ждут их возвращения. Солдаты бережно хранят эти послания, чтобы в сложные моменты обращаться к добрым словам.

В округе мероприятие проходит регулярно. Школьники, студенты, общественные деятели и депутаты пишут теплые слова военнослужащим. Муниципальный депутат Артур Каримов подчеркнул, что письма из дома придают бойцам сил. Помимо писем, в рамках акции собирают гуманитарную помощь. Послания и грузы передают в зону боевых действий через исполнительный комитет партии «Единая Россия».

Лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин добавил, что такие инициативы помогают сохранять связь между фронтом и тылом, воспитывать у молодежи уважение к защитникам Отечества и чувство ответственности за будущее страны.