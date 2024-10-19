Жители Алешкинского района Херсонской области составили коллективное обращение, в котором попросили власти убрать могилу украинского националиста с мемориала воинам Великой Отечественной войны в селе Костогрызово. Об этом сообщило РИА «Новости».
Местные жители хотят перенести могилу сержанта ВСУ Валерия Чуприны, которого захоронили в 2016 году на территории памятника — на месте братской могилы воинов ВОВ.
Односельчанка погибшего националиста назвала его агрессивным человеком, который яро выступал за насилие. Местные жители попросили администрацию района восстановить историческую справедливость и перезахоронить боевика ВСУ в другом месте.
Ранее ФСБ опубликовала рассекреченные документы из архивов КГБ о преступлениях нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте 4/4-бис. В материалах есть информация о массовых казнях населения фашистами. Документы направят в музей Великой Отечественной войны в Донецке.
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Жители Херсонской области потребовали перенести могилу нациста с места памятника ВОВ
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