ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Донецке в годы ВОВ

ФСБ опубликовала архивные документы о массовых казнях в Донецке в годы ВОВ

Управление ФСБ РФ по ДНР рассекретило архивные документы о расследовании преступлений нацистов, совершенных в 1941–1943 годах на донецкой шахте 4/4-бис. Материалы поместят в музей Великой Отечественной войны в Донецке. Документы опубликовали на сайте ведомства.

Содержимое архивов КГБ раскрыли в рамках проекта «Без срока давности» в честь празднования 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

В документах описали фашистские способы уничтожения людей в шахте «Калиновка», где устраивали массовые казни населения. В ней нашли очень много захоронений жертв нацистов. Как показала судебно-медицинская экспертиза, у некоторых извлеченных из ствола шахты трупов были отрезаны головы и конечности.

«В дальнейшем архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны», — заявили в ФСБ.

К 80-й годовщине освобождения Донбасса реконструировали мемориал шахты № 4/4-бис. В военные годы немецкие оккупанты казнили там 75 тысяч человек.

Ранее Президентская библиотека опубликовала документ Российского государственного военного архива о планах Англии и Франции начать войну против Советского союза в начале 1940 года. В то время СССР воевал с Финляндией.