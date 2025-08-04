Жители Херсона начали эвакуироваться с Карантинного острова
Жители Херсона пешими колоннами выходят из микрорайона Корабел на Карантинном острове, который в скором времени может быть изолирован боевыми действиями. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон», — добавил он.
При этом, по его словам, им дают это сделать.
Накануне Сальдо писал, что со дворов школ на острове по левому берегу Днепра бьют из минометов, в помещениях заводов прячут боеприпасы и технику, а на крышах жилых домов дежурят наводчики и операторы дронов.
В этих условиях он рекомендовал жителям уехать, чтобы развязать руки российским военным.