Жители Херсона начали эвакуироваться с Карантинного острова

Жители Херсона пешими колоннами выходят из микрорайона Корабел на Карантинном острове, который в скором времени может быть изолирован боевыми действиями. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Люди покидают территорию, которую киевский режим превратил в сплошной укрепрайон», — добавил он.

При этом, по его словам, им дают это сделать.

Накануне Сальдо писал, что со дворов школ на острове по левому берегу Днепра бьют из минометов, в помещениях заводов прячут боеприпасы и технику, а на крышах жилых домов дежурят наводчики и операторы дронов.

В этих условиях он рекомендовал жителям уехать, чтобы развязать руки российским военным.