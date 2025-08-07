Стало известно о возможной высадке ВС России в подконтрольном ВСУ Херсоне

Бойцы российской армии могут высадиться в Херсоне, который сейчас находится под контролем ВСУ. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.
Он указал на существование предпосылок к такому шагу. О подготовке сценария также свидетельствуют бомбардировки и налеты истребителей, действия операторов БПЛА и артиллеристов.
«Смотрите, мы упорно стараемся вынести автомобильный мост в микрорайон „Корабел“. Он там один (не считая ЖД, которым пользоваться можно только пеше) и уже серьезно поврежден. Также наносим массированное поражение на острове всем выявленным опорным узлам ВСУ», — привел пример блогер.