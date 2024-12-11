Система ПВО заработала в Севастополе

«По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря. Также сбиты еще две воздушные цели в районе Балаклавы и Инкермана», — отметил глава Севастополя.

Все экстренные службы привели в боевую готовность, губернатор попросил горожан сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали.

Российские военные в ночь на 6 декабря уничтожили в акватории Черного моря в районе Крыма шесть безэкипажных катеров. Все катера запустили из Одессы, они шли в направлении полуострова.