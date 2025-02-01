Девять украинских беспилотников уничтожили над территорией России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны сбили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что семь беспилотников сбили над территорией Брянской области, а также еще по одному — над территориями Саратовской и Белгородской областей.

Кроме того, дежурные огневые средства Черноморского флота уничтожили один безэкипажный катер в северо-западной части акватории Черного моря. Он следовал в направлении Крымского полуострова, добавили в Минобороны.

Ранее стало известно, что украинские националисты начали подвешивать к ударным дронам мощные авиабомбы ФАБ-250М-54. Беспилотники способны нести эту боевую часть на расстояние порядка двух тысяч километров.