Жители Ельца сообщили о громких взрывах на фоне угрозы атаки БПЛА

Shot: ВСУ второй день обстреливают дронами липецкий город Елец

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать город Елец в Липецкой области. Для ударов по объектам военные применили дроны, сообщил Telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, в городе звучит тревожная сирена. Прохожие стали разбегаться с улиц, чтобы спрятаться в укрытиях. Также на окраине слышали несколько громких взрывов. Официальной информации пока не поступало.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Ельце. Особый режим беспилотной опасности также действует в Тульской области. Местные власти попросили население сохранять спокойствие.

Накануне восемь человек пострадали в результате падения БПЛА в промышленной зоне Ельца. Также фрагменты сбитого беспилотного аппарата повредили 20 квартир многоэтажки.