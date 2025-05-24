Жители Ельца сообщили о громких взрывах на фоне угрозы атаки БПЛА

Вооруженные силы Украины вновь попытались атаковать город Елец в Липецкой области. Для ударов по объектам военные применили дроны, сообщил Telegram-канал Shot.
По словам местных жителей, в городе звучит тревожная сирена. Прохожие стали разбегаться с улиц, чтобы спрятаться в укрытиях. Также на окраине слышали несколько громких взрывов. Официальной информации пока не поступало.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в Ельце. Особый режим беспилотной опасности также действует в Тульской области. Местные власти попросили население сохранять спокойствие.
Накануне восемь человек пострадали в результате падения БПЛА в промышленной зоне Ельца. Также фрагменты сбитого беспилотного аппарата повредили 20 квартир многоэтажки.
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